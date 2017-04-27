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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

«Повелители вселенной» выйдут в 2019 году, а режиссёр Макджи уже вышел

Ваша любимая студия Sony нашла два способа напомнить о существовании фильма «Повелители вселенной» (Masters of the Universe). Во-первых, теперь у проекта есть официальная дата выхода — 18 декабря 2019 года. Во-вторых, режиссёра Макджи («Ангелы Чарли», «Терминатор: Да придёт спаситель») попросили покинуть помещение и не возвращаться.

Дэвид Гойер («Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь») перепишет сценарий, чтобы было легче привлекать талантливых людей. Похоже, бедолага Макджи не смог удовлетворить звёздные потребности Sony. Ранее с режиссуры слетели Джон Чжу («G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Джем и голограммы») и Джефф Уодлоу («Пипец 2»).

Первоисточник — линия игрушек от Mattel и мультсериал — рассказывает историю принца Адама, который превращается в воина по имени Хи-Мэн. Именно он должен спасти волшебное королевство Этернию от зловредного Скелетора. Наверняка многие ещё помнят полнометражный фильм 1987 года с Дольфом Лундгреном в образе протагониста.

«Повелители вселенной» выступят в прокате против экранизации мюзикла Wicked и неизвестной художественной сказки от Walt Disney Pictures.

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