«Повторная жизнь: Финал» — трейлер

Сериал «Повторная жизнь» (ReLIFE) заполучит сиквел-эпилог из четырёх OVA-эпизодов, которые поступят в продажу на DVD и Blu-ray в следующем марте и расскажут, как протекала жизнь главного героя после финала сериала и до завершения эксперимента с «повторной жизнью». Делать OVA будет та же команда, что и телесериал, озвучивать те же сэйю.

Главный герой сериала — 27-летний безработный и бессемейный Арата Кайдзаки; его родителей достало, что он сидит у них на шее, и они обрубили ему финансирование. Найти работу у Араты не получается, не в последнюю очередь потому что с предыдущей он сбежал всего через три месяца, и из-за этого он оказывается в весьма непростой ситуации. Как-то поздно вечером, бухнув со школьным товарищем, наш герой встречает человека по имени Рё Ёаке, который предлагает ему поучаствовать в научном эксперименте — съесть подозрительного вида пилюлю, которая якобы превратит его в 17-летнего парня и даст возможность исправить все косяки его нынешней жизни. Как ни странно, приняв таблетку, Арата не просыпается без почки через сутки в ванне со льдом в дешёвом мотеле, а действительно превращается в подростка и даже устраивается в старшую школу. Там он знакомится с Чидзуру Хищиро — молчаливой красоткой, которая очень хочет завести друзей, но не может из-за неразвитых социальных навыков. В ходе общения с ней и прочими одноклассниками Арате предстоит понять, чего же ему не хватает для счастья в его настоящей взрослой жизни. И даётся ему на это ровно один год.