Студия Arkane обнародовала системные требования Prey, а по пути поделилась картинкой со списком ачивок (в том числе и сюжетных). Поразительная щедрость на информацию — словно авторы не знают, что мы и так с нетерпением ждём эту альтернативу серии Bioshock.

Минимальные системные требования Prey:

процессор серии AMD FX-8320 или Intel i5-2400;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 660 (2 ГБ) или AMD Radeon 7850 (2 ГБ);

Рекомендованные системные требования Prey:

процессор уровня Intel i7-2600K или AMD FX-8350;

16 ГБ оперативной памяти;

видеокарта не хуже NVIDIA GTX 970 (4 ГБ), или AMD AMD R9 290 (4 ГБ).

Также стало известно, что среди доступных на PC настроек будет FoV, что на PS4 игра будет весить 42 гигабайта, в то время как версия для Xbox One уместилась в 38, что на консолях предварительная загрузка станет доступна уже 29 апреля, в то время как качать PC-версию разрешат лишь за два дня до релиза, и что в дальнейшем Prey получит какие-то DLC.

Выход Prey состоится 5 мая. Пока же владельцы PS4 или Xbox One могут скачать и оценить свежевыпущенную демоверсию: