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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «В поисках тела»

На обложке тринадцатого тома манги по серии хоррор-новел Вельзарда «В поисках тела» (Karada Sagashi) появилось объявление о производстве короткометражной анимационной экранизации, которая войдёт в линейку сериалов для мобильного приложения Tate Anime, созданного студией Production I.G, и выйдет в летнем сезоне.

Перед школьницей Аской и пятью её друзьями появляется их погибшая одноклассница по имени Харука, которая просит найти части её тела. До тех пор, пока они не найдут и не соберут его, этот день, 9 ноября, будет повторяться вечно, и каждый раз в конце дня их будет убивать таинственная девушка в красном...

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В поисках тела (Karada Sagashi)
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