Анонсирована New Nintendo 2DS XL

Несмотря на успехи Nintendo Switch, жизнь 3DS явно далека от завершения. И сегодня Nintendo анонсировала новую, ухудшенную версию своей популярной портативки — New Nintendo 2DS XL.

Если оригинальная Nintendo 2DS отличалась от Nintendo 3DS не только отсутствием объёмного изображения, но и форм-фактором (это был единый кирпич, который было бы сложнее сломать маленьким детям), то New Nintendo 2DS XL — это просто New Nintendo 3DS XL без 3D. Та же увеличенная мощность, та же поддержка amiibo, та же миниатюрная пипка, заменяющая второй стик, те же относительно большие экраны. Но если променять 3DS на 2DS было разумным шагом, так как 3D на этой системе работало откровенно посредственно, то с New 3DS эту проблему устранили и причин отказываться от необычного и отлично работающего функционала толком не осталось.

...Ну, кроме цены, само собой. В то время как New Nintendo 3DS XL стоит 14 тысяч рублей, New Nintendo 2DS XL обойдётся экономным родителям всего в 10 тысяч.

Но, даже если система вас заинтересовала, с приобретением придётся немного подождать: в продажу New Nintendo 2DS XL поступит 28 июля.