 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
«Идеальный пиксель» — сайт о ретро-играх Рецензия и отзывы на дополнения Dark Souls III: Ashes of Ariandel и The Ringed City Скотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu Канон «Звёздных войн» расширит книга-приквел к Battlefront II Guardians of the Galaxy — релизный трейлер первого эпизода
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Анонсирована New Nintendo 2DS XL

Несмотря на успехи Nintendo Switch, жизнь 3DS явно далека от завершения. И сегодня Nintendo анонсировала новую, ухудшенную версию своей популярной портативки — New Nintendo 2DS XL.

Если оригинальная Nintendo 2DS отличалась от Nintendo 3DS не только отсутствием объёмного изображения, но и форм-фактором (это был единый кирпич, который было бы сложнее сломать маленьким детям), то New Nintendo 2DS XL — это просто New Nintendo 3DS XL без 3D. Та же увеличенная мощность, та же поддержка amiibo, та же миниатюрная пипка, заменяющая второй стик, те же относительно большие экраны. Но если променять 3DS на 2DS было разумным шагом, так как 3D на этой системе работало откровенно посредственно, то с New 3DS эту проблему устранили и причин отказываться от необычного и отлично работающего функционала толком не осталось.

...Ну, кроме цены, само собой. В то время как New Nintendo 3DS XL стоит 14 тысяч рублей, New Nintendo 2DS XL обойдётся экономным родителям всего в 10 тысяч.

Но, даже если система вас заинтересовала, с приобретением придётся немного подождать: в продажу New Nintendo 2DS XL поступит 28 июля.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на игру Mass Effect: Andromeda
 
Сапковский всё ещё недолюбливает игры по «Ведьмаку»
 
Дата выхода Star Wars Battlefront 2 — игры, которая расскажет об истоках Первого ордена

Тоже интересно

 
Кино «Побег» — короткометражный фильм
 
Кино Создатели «Дэдпула 2» не могут найти актёров на роли Кейбла и Домино
 
Кино Тизер мультфильма «Головоломка»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 90
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 153: Зефирный Джобс
 
Кино Бен Аффлек официально режиссёр и главный актёр сольного «Бэтмена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика