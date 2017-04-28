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«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — трейлер второго фильма

Вторая полнометражка цикла «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi) выйдет в японский прокат 24 июня.

Действие разворачивается в 2202-м, спустя три года после возвращения линкора «Ямато» с планеты Искандар. Земля восстановилась, а человечество подписало мирный договор с Гармиллами. Кроме того, у Земли появился новый военный флот, в состав которого входит передовой линкор «Андромеда». Наперекор желаниям Старши Искандар, Земля движется по пути развития ВПК. Линкор «Ямато» посодействовал достижению так называемого мира, но экипаж заплатил за это высокую цену. Богиня Тереза, которая молится о спокойствии в космосе, призывает «Ямато» в новое путешествие. Угроза, представляемая «Гатлантисом», распространяется по Вселенной и приближается к Земле.

 
 
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Видео Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви (Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi)
 2 апреля 2016 года«Космический линкор „Ямато“» снова в строю 8 февраля«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — второй трейлер 21 января«Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» — расширенный трейлер
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