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Анонс дополнения Forza Horizon 3: Hot Wheels

При разработке второго дополнения к гонке Forza Horizon 3 авторам самую малость сорвало башню и они решили вдохновиться не реальными местами и трассами, а популярной серией детских игрушек Hot Wheels.

Forza Horizon 3: Hot Wheels добавит в игру шесть новых островов, три из которых будут связаны между собой традиционными оранжевыми трассами из Hot Wheels. Что до автомобилей, то их список пополнят следующие модели:

  • 1969 Hot Wheels Twin Mill
  • 2011 Hot Wheels Bone Shaker
  • 2012 Hot Wheels Rip Rod
  • 2005 Hot Wheels Ford Mustang
  • 2016 Jeep Trailcat
  • 2016 Zenvo ST1
  • 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38
  • 2010 Pagani Zonda R
  • 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49
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Кадры из игры Forza Horizon 3: Hot Wheels

Forza Horizon 3: Hot Wheels выйдет на Xbox One и PC с Windows 10 уже 9 мая.

 
 
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Галерея Видео Forza Horizon 3: Hot Wheels (PC, Xbox One) Forza Horizon 3 (PC, Xbox One)
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