Анонс дополнения Forza Horizon 3: Hot Wheels

При разработке второго дополнения к гонке Forza Horizon 3 авторам самую малость сорвало башню и они решили вдохновиться не реальными местами и трассами, а популярной серией детских игрушек Hot Wheels.
Forza Horizon 3: Hot Wheels добавит в игру шесть новых островов, три из которых будут связаны между собой традиционными оранжевыми трассами из Hot Wheels. Что до автомобилей, то их список пополнят следующие модели:
- 1969 Hot Wheels Twin Mill
- 2011 Hot Wheels Bone Shaker
- 2012 Hot Wheels Rip Rod
- 2005 Hot Wheels Ford Mustang
- 2016 Jeep Trailcat
- 2016 Zenvo ST1
- 2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38
- 2010 Pagani Zonda R
- 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49
Forza Horizon 3: Hot Wheels выйдет на Xbox One и PC с Windows 10 уже 9 мая.