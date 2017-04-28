Анонс дополнения Forza Horizon 3: Hot Wheels

При разработке второго дополнения к гонке Forza Horizon 3 авторам самую малость сорвало башню и они решили вдохновиться не реальными местами и трассами, а популярной серией детских игрушек Hot Wheels.

Forza Horizon 3: Hot Wheels добавит в игру шесть новых островов, три из которых будут связаны между собой традиционными оранжевыми трассами из Hot Wheels. Что до автомобилей, то их список пополнят следующие модели:

1969 Hot Wheels Twin Mill

2011 Hot Wheels Bone Shaker

2012 Hot Wheels Rip Rod

2005 Hot Wheels Ford Mustang

2016 Jeep Trailcat

2016 Zenvo ST1

2007 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2010 Pagani Zonda R

1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49

Forza Horizon 3: Hot Wheels выйдет на Xbox One и PC с Windows 10 уже 9 мая.