Nioh: Dragon of the North — кадры и детали дополнения

2 мая в продажу поступит Nioh: Dragon of the North («Дракон севера») первое из трёх платных дополнений, анонсированных к отличному слэшеру Nioh.

Сюжет дополнения стартует после окончания основной игры и поведает о путешествии героя в провинцию Осю, где ему доведётся столкнуться с культовой одноглазой личностью по имени Дате Масамуне. Тех же, кому на исторически-сюжетную часть Nioh наплевать, порадует появление пары новых духов-хранителей, набора брони, скиллов оммё и ниндзя, а также новый вид оружия — здоровенный меч одати.

Параллельно с выходом платного DLC игра получит и бесплатную обновку, которая добавит туда PvP-схватки (как дуэли, так и сражения 2 на 2) и скины для превращения в девушек.

Точную цену дополнения Nioh: Dragon of the North мы не знаем, но его можно получить в составе сезонного абонемента за 1800 рублей.