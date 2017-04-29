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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериалом по «Вампирским хроникам» Энн Райс занялись Paramount TV и Anonymous Content

Культовая серия мистических романов Энн Райс «Хроники вампиров» стала на шаг ближе к экранизации — радостная новость о перенесении книг на телеэкран, которой автор поделилась с поклонниками в Facebook в прошлом ноябре, не была пустыми словами.

Несколько месяцев назад к Райс вернулись права на экранизацию книжной серии и она решила заняться продвижением литературного материала на телеэкран своими силами. Проектом заинтересовались несколько студий и продюсерских компаний, а победителями из конкурентной битвы вышли Paramount Television и Anonymous Content, приобретя права на экранизацию первоисточника, насчитывающего одиннадцать романов.

Адаптацией «Вампирских хроник» Энн Райс займётся собственноручно, заручившись помощью сына Кристофера Райса. Вместе они напишут сценарий пилота, составят подробный сценарный план сериала, работать по которому младший Райс впоследствии будет самостоятельно. Вдобавок оба войдут в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Дэвидом Кантером и Стивом Голином. Подходящий канал трансляции собираются подыскать в ближайшее время.

Первым в серии «Вампирские хроники» Энн Райс стал роман «Интервью с вампиром» 1976 года. Он знакомит читателей с колониальным аристократом-французом Луи из Нового Орлеана, превращённым в кровососа харизматичным и опасным вампиром Лестатом. В 1994 году по книге был снят полнометражный мистический триллер с тем же названием, главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Том Круз.

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