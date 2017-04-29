Вышел ремейк Castlevania на Unreal Engine 4

Завершилась разработка ремейка Castlevania на движке Unreal Engine 4, которую единолично тянул на себе некто Dejawolfs. Свезло первой части франчайза, и если публика примет игру позитивно, а Konami не начнёт лютовать, то не исключено, что автор возьмётся за сиквелы.

Строго говоря, в конце 2016 года, после выпуска демо-версии, Konami уже высказывала автору своё недовольство, в итоге разрешив оставить в Сети файлы с игрой, но взяв с него обещание не продолжать разработку. Однако тогда Dejawolfs сообщил, что всё-таки попробует договориться с Konami UK на предмет возможности доделать и выложить этот ремейк. Одно из двух — либо у товарища всё получилось, либо он просто забил на возможные проблемы с законом.

Скачать Unreal-ремейк «Каслвании» можно с Google Drive. Выглядит игра в целом неплохо, если бы не злоупотребление подвижным освещением — иногда это банально мешает играть. Но будем надеяться, что автор примет во внимание всю критику и как минимум сделает настройку отключения или ослабления этого эффекта.