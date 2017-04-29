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Первоисточники: tvseriesfinale.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Showtime объявил дату выхода пятого сезона «Рэя Донована»

Кабельный канал Showtime обновил список летних премьер своих художественных сериалов. В частности обзавёлся датой выхода пятый сезон «Рэя Донована» — один из многосерийных флагманов канала вернётся в эфир 6 августа.

Криминальная драма Энн Бидерман («Саутленд») рассказывает о профессиональной и личной жизни фиксера Рэя Донована — специалиста по решению разнообразных проблем богатых и знаменитых всеми доступными средствами, включая откровенно противозаконные. В сериале снимаются Лив Шрайбер, Джон Войт, Пола Малкомсон, Эдди Марсан и другие. В пятом сезоне «Рэя Донована» к основному актёрскому составу присоединились Сьюзен Сарандон, Брайан Уайт, Адина Портер и Риз Койро.

Вдобавок подтверждена ранее озвученная дата возвращения на телеэкраны культового мистического триллера Дэвида Линча — «Твин Пикс» стартует 21 мая. В продолжении появится почти весь оригинальный каст сериала, включая Кайла Маклахлена, Шерилин Фенн, Шерил Ли, Мигеля Феррера, Кимми Робертсон, Гарри Гоаза, Даны Эшбрук и Джеймса Маршалла.

А ещё стало известно, что пятый — финальный — сезон комедии «Эпизоды» с Мэттом Лебланом вернётся в эфир 20 августа.

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Подкасты
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