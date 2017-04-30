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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Юрий на льду» получит продолжение

На ивенте с участием авторского состава и сэйю анимационного сериала «Юрий на льду» (Yuri!!! on Ice) было объявлено о производстве полнометражного анимационного фильма во франчайзе. Подробностей пока нет, но авторы заранее сообщили, что фильм будет являться новым материалом, а не компиляцией сериала.

История оригинального сериала рассказывает о Юри Кацки — подающем надежды фигуристе, который представлял Японию в финале международных соревнований, но потерпевшем сокрушительное поражение. После этого он возвращается на родной Кюсю, не будучи уверен, хочет ли продолжать спортивную карьеру. Чтобы разобраться в себе, он запирается в родительском доме и решает там отсидеться, но на его голову к нему неожиданно заявляется пятикратный чемпион мира фигурист Виктор Никифоров, а вместе с ним — Юрий Плисецкий, юная восходящая звезда российского фигурного катания, не уступающий в мастерстве многим взрослым. После этого Виктор, Юрий и Юри принимают участие в «беспрецедентной серии Гран-при».

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Юрий на льду: Фильм (Yuri!!! on Ice)
 21 августа 2016 годаВиктор Никифоров и Юрий Плисецкий в трейлере аниме «Юрий на льду» 27 марта 2016 годаЮрец на коньках 24 сентября 2016 года«Юрий на льду» — второй трейлер
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