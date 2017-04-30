Новости сериалов — лучшее за неделю

- IM Global TV экранизирует «Чёрный отряд» Глена Кука — тёмное фэнтези продюсируют Элиза Душку и Дэвид С. Гойер.
- Без шансов на продление: «Бессильные» вылетели из расписания NBC — канал утверждает, что проект официально не закрыт.
- «Тик» — дата выхода — супергеройская комедия выйдет в эфир в августе.
- «Кровавые гонки» — трейлер — скоростной боевик от Syfy выйдет в эфир в июне.
- Расширение телевселенной DC: собственный потоковый сервис и долгожданные «Титаны» — сериал о юных супергероях выйдет на новой стриминговой платформе.
- Сериалом по «Вампирским хроникам» Энн Райс занялись Paramount TV и Anonymous Content — культовую книжную сагу экранизируют под бдительным присмотром автора первоисточника.
- Джесси Айзенберг снимет комедийный сериал про поиски работы — актёр ко всему прочему напишет сценарий.
- Трой Даффи готовит сериал-приквел «Святые из трущоб: Начало» — братья Макманусы не оставляют попыток вернуться на экран.
- Канал HBO сделает сериал по мотивам фильма «Плутовство» — режиссёр полнометражного оригинала Барри Левинсон участвует в разработке.
- AMC продлил сериал «В пустыне смерти» на третий сезон — боевик-антиутопия заполучил шестнадцать новых эпизодов.
- Дэмьена Шазелла затянул телевизионный «Водоворот» — автор «Ла-Ла Ленда» возьмётся за многосерийную музыкальную драму.