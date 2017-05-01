Ридли Скотт похоронил «Чужого 5»

Ридли Скотт подписал приговор «Чужому 5» режиссёра Нила Бломкампа («Район № 9») в интервью изданию Allocine:

Не думаю, что фильм когда-нибудь увидит свет. У них никогда не было сценария. Просто идея, которая родилась из дюжины страниц с концепцией. Я должен был стать продюсером, но потом в студии Fox решили не заниматься проектом, поэтому дело не пошло дальше. Меня это не волновало, на тот момент «Прометей» уже вышел и я вовсю снимал «Чужой: Завет».

Напомним, что мистер Бломкамп планировал продолжить сюжетную линию франчайза после «Чужих» Джеймса Кэмерона, проигнорировав события двух следующих сиквелов. Сигурни Уивер и Майкл Бин должны были вернуться к ролям Рипли и Хикса. Партию Ньют собирались отдать молодой актрисе, которая бы потянула серию в светлое будущее.

Но теперь балом правит мистер Скотт. После выхода «Чужого: Завета» (18 мая 2017 года), он намерен снять ещё парочку продолжений и таки подойти вплотную к своему «Чужому» с приквельной стороны. Ходят разговоры, что сам Ридли ещё успеет попользоваться персонажем Рипли в омоложенном виде.

Короче говоря, мораль такова: идеи Бломкампа не живут в кислотной среде Скотта.