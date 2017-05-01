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Прямая ссылка на новость:

Лазер-шоу «Три дебила» — прямые трансляции и новый перк на Patreon

Час пробил: с сегодняшнего дня записи подкаста «Лазер-шоу „Три дебила“» будут вестись в прямом эфире! Только ссылки него мы вам не дадим — по тем самым причинам, что так хорошо известны почтальонам из советских мультиков.

Но на самом деле доступ к трансляции получить просто — надо лишь зайти на Patreon-страницу подкаста и внести $ 5 или больше — тогда каждый понедельник за несколько часов до эфира вы будете видеть там (и на почте, если позволите Patreon делать вам рассылку) новость с соответствующей ссылкой.

С общением сложнее. К нашей безграничной радости и благодарности у подкаста набралось куда больше сотни спонсоров. Это очень много — реагировать на такое число голосов (пусть даже текстовых) в прямом эфире мы не сможем физически (а если бы смогли — подкасты превратились бы в безостановочное зачитывание чата, что вряд ли кому-то понравится). Поэтому мы ввели новый перк на Patreon: спонсоры, вносящие на благо подкаста $ 15 или больше, получают доступ к специальному чату в Telegram. И вот на те комментарии, что будут появляться там, троица подкастеров постарается активно реагировать.

Ну а тем, кого устраивает и нынешняя ситуация, просьба не волноваться: финальная версия как выходила по средам, так выходить и будет. И видео никуда не денется. И расшифровки. И спецвыпуск за апрель тоже скоро будет, извините за задержку.

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Лазер-шоу «Три дебила»
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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