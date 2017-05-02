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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Добро пожаловать в класс превосходства» — анонс

Издательство MF Bunko J объявило о производстве телесериала по ранобе Щёго Кинугасы и Щюнсаку Томосе «Добро пожаловать в класс превосходства» (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e), экранизация начнёт выходить в июле этого года.

Старшая школа Кодо Икусей — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники.

Главный герой Киётака Аянокодзи попал в неприятную ситуацию: во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда попадают ученики-«отбросы», над которыми издевается вся остальная школа. Но после знакомства с двумя одноклассниками Сузуме Хорикитой и Кикё Кущидой его жизнь начинает меняться…

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Добро пожаловать в класс превосходства (Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e)
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