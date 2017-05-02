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Nioh: Dragon of the North — японский трейлер

Nioh: Dragon of the North, первое дополнение к Souls-подобному экшену от Koei Tecmo и Team Ninja, уже практически вышло, но вот нормального трейлера к нему всё ещё не видать. Придётся обойтись японским вариантом.

Сюжет дополнения стартует после окончания основной игры и поведает о путешествии героя в провинцию Осю, где ему доведётся столкнуться с культовой одноглазой личностью по имени Датэ Масамунэ. Тех же, кому на историко-сюжетную часть Nioh наплевать, порадует появление пары новых духов-хранителей, набора брони, скиллов оммёдзи и ниндзя, а также нового вида оружия — здоровенного меча одати.

 
 
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Видео Nioh: Dragon of the North (PlayStation 4) Nioh (PlayStation 4)
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