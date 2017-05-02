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«Обитель зла: Вендетта» — отрывок

В сеть попал отрывок CG-мультфильма «Обитель зла: Вендетта», который не только напоминает, что, получая свободу от игрока, герои франчайза начинают крошить зомби гораздо зрелищнее, но и называет дату западного релиза: 19 июня. Причём учитывая, что на большом экране мультфильм будут показывать всего день, его дебют в онлайн-кинотеатрах явно состоится примерно в то же время.

Что до сюжета, то его создатели впихнут куда-то между Resident Evil 6 и Resident Evil 7. Предполагается, что местный новый злодей оказался достаточно умён, чтобы сперва научить зомби отличать своих от чужих и только потом использовать их в качестве оружия. И потому противостоять продвинутому сменщику Вескера придётся сразу трём героям серии: мастера превращения хорроров в весёлые пострелушки Крису Редфилду и Леону С. Кеннеди, а также заделавшейся учёной Ребекке Чемберс.

 
 
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Видео Обитель зла: Вендетта (Biohazard: Vendetta)
 27 марта 2016 годаНовый CG-фильм по «Обители зла» и реклама мотоциклов 23 декабря 2016 года«Обитель зла: Вендетта» демонстрирует замену Вескеру 13 февраля«Обитель зла: Вендетта» — третий трейлер
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