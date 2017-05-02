Анонс аниме «Музыкальные девушки: Звёздное ревю»

Очередной мультимедийный проект про поющих и танцующих девушек под названием Revue Starlight породит очередной аниме-сериал соответсвующей направленности: «Музыкальные девушки: Звёздное ревю» (Shōjo Kageki Revue Starlight). У сериала уже есть авторский состав, команда сэйю, синопсис и даже трейлер.
В центре повествования «Звёздный свет» — всемирно известный ансамбль ревю. Две маленькие девочки Карен и Хикари мечтают о сцене и дают друг другу обещание, что когда-нибудь вместе выйдут на подмостки. Много лет спустя, шестнадцатилетняя Карен Аидзю всё ещё хранит верность своему детскому обещанию и продолжает с энтузиазмом заниматься, тренироваться и репетировать. Хикари Кагура же перешла в другую школу, и в результате они с Карен перестали общаться. Однако шестерёнки судьбы начинают вращаться, и пути девушек снова сходятся. Им предстоит принять участие в загадочном прослушивании, победительница которого станет звездой ревю.
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Сэйю
|Карен Аидзю
|Момоё Кояма
|Хикари Кагура
|Сузуко Мимори
|Щион Сумераги в «Клубе ДД», Фурутани Химавари в «Юруюри»
|Майя Тэндо
|Махо Томита
|Дзюнна Хощими
|Хината Сато
|Махиру Цузуяки
|Харуки Ивата
|Нана Даиба
|Моэка Коизуми
|Кристин Сайдзё
|Аина Айба
|Юкина Минато в «Громкой мечте»
|Футаба Исузураки
|Теру Икута
|Каоруко Ханаяги
|Аяса Ито
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Авторы
|Режиссёр
|Томихиро Фурукава
|ассистент режиссера на «Медвежьей буре Юри»
|Сценарист
|Тацуто Хигучи
|«Чёрные метки»
|Дизайнер персонажей
|Хироюки Саита
|«Мико и медведь»
|Студия
|Kinema Citrus