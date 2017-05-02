Анонс аниме «Музыкальные девушки: Звёздное ревю»

Очередной мультимедийный проект про поющих и танцующих девушек под названием Revue Starlight породит очередной аниме-сериал соответсвующей направленности: «Музыкальные девушки: Звёздное ревю» (Shōjo Kageki Revue Starlight). У сериала уже есть авторский состав, команда сэйю, синопсис и даже трейлер.

В центре повествования «Звёздный свет» — всемирно известный ансамбль ревю. Две маленькие девочки Карен и Хикари мечтают о сцене и дают друг другу обещание, что когда-нибудь вместе выйдут на подмостки. Много лет спустя, шестнадцатилетняя Карен Аидзю всё ещё хранит верность своему детскому обещанию и продолжает с энтузиазмом заниматься, тренироваться и репетировать. Хикари Кагура же перешла в другую школу, и в результате они с Карен перестали общаться. Однако шестерёнки судьбы начинают вращаться, и пути девушек снова сходятся. Им предстоит принять участие в загадочном прослушивании, победительница которого станет звездой ревю.

Сэйю Карен Аидзю Момоё Кояма Хикари Кагура Сузуко Мимори Щион Сумераги в «Клубе ДД», Фурутани Химавари в «Юруюри» Майя Тэндо Махо Томита Дзюнна Хощими Хината Сато Махиру Цузуяки Харуки Ивата Нана Даиба Моэка Коизуми Кристин Сайдзё Аина Айба Юкина Минато в «Громкой мечте» Футаба Исузураки Теру Икута Каоруко Ханаяги Аяса Ито