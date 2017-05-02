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Первоисточники: moca-news.netwww.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Жизнь кентавра» — сэйю
Промо-арт аниме «Жизнь кентавра»

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) объявил состав сэйю, которые будут озвучивать персонажей выходящего в июле сериала.

Сэйю
Химено Кимихара Сериа Фукагава Токо Фуками в «По ту сторону стекла», Урара в «Девочки волшебницы? Девушки Нарии»
Нозоми Гокураку Юуки Кувахара Химе Арикава в «Секрете Химе», Тоору в «Служанке-драконе госпожи Кобаящи»
Кёко Нараку Харука Щираищи Ронья в «Ронье, дочери разбойника», Сора Мацузаки в «Со склонов Кокурико»
Манами Митама Юна Камакура
Кецалькоатль Сассассул Ю Аясе Стилет в «Девушках Фрэйм Армс»

Авторы
Главный режиссёр Фумитощи Оизаки «Четыре ритма сквозь синеву: За небо, в небосвод», «Этотама»
Режиссёр Наоюки Конно «Кровь наказанной гончей»
Сценарист Токо Мачида «Просыпайтесь, девчонки!», «Рок-шоу»
Дизайнер персонажей Сакае Щибуя «Венец вины», «Этотама»
Студия Emon Animation Company, Encourage Films

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.

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Жизнь кентавра (Centaur no Nayami)
 26 марта«Жизнь кентавра» — авторы 18 апреля«Жизнь кентавра» — авторский состав
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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