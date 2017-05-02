«Жизнь кентавра» — сэйю

Официальный сайт телевизионной экранизации манги «Жизнь кентавра» (Centaur no Nayami) объявил состав сэйю, которые будут озвучивать персонажей выходящего в июле сериала.

Сэйю Химено Кимихара Сериа Фукагава Токо Фуками в «По ту сторону стекла», Урара в «Девочки волшебницы? Девушки Нарии» Нозоми Гокураку Юуки Кувахара Химе Арикава в «Секрете Химе», Тоору в «Служанке-драконе госпожи Кобаящи» Кёко Нараку Харука Щираищи Ронья в «Ронье, дочери разбойника», Сора Мацузаки в «Со склонов Кокурико» Манами Митама Юна Камакура Кецалькоатль Сассассул Ю Аясе Стилет в «Девушках Фрэйм Армс»

Химено — милая и застенчивая девушка, похожая на других ребят своего возраста, которая проходит через все обычные подростковые испытания во время учёбы в старшей школе. Единственное отличие между ней и обычным подростком в том, что она — кентавр, хоть и не единственное мифологическое существо в своей школе: у всех её одноклассников есть рога, крылья, хвосты или другие не присущие обычным людям части тел. Но несмотря на свою сущность, Химено и её лучшие друзья драконокрылая Нозоми и рогатая Кёко — самые обычные девушки, обожающие веселиться и преодолевающие ежедневные проблемы вполне обыденной школьной жизни.