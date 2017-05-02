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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Джереми Реннер сыграет легендарного стрелка Дока Холлидея

Несмотря на то, что актёр Джереми Реннер в последнее время снимался исключительно на вторых ролях («Первый мститель: Противостояние», «Миссия невыполнима: Племя изгоев»), в Голливуде есть деятели, которые верят в его возможность вытянуть кино. И даже сыграть культового персонажа.

Реннера взяли на роль легендарного стрелка Джона Генри Холлидея по прозвищу «Док». Безымянный фильм по мотивам романов Doc и Epitaph: A Novel of the O.K. Corral расскажет, как уважаемый джентльмен из Атланты с почетной профессией дантиста стал наиболее известным ганфайтером Дикого Запада. Также будет освещена дружба протагониста с Уайттом Эропом и знаменитая перестрелка в О. К. Коррале.

Док Холлидей — заметная фигура в известных вестернах «Перестрелка в О.К. Коррал» и «Тумстоун: Легенда Дикого Запада». Его играли такие лицедеи, как Кирк Дуглас, Вэл Килмер и Деннис Куэйд.

Продюсеры рады, что получили возможность представить классического американского персонажа новым зрителям (потому что новые зрители не смотрят старых фильмов). А Реннера в роли Холлидея считают «факинг» шикарным. Видимо, полагают, что если человек неплохо смотрится с луком и стрелами, то отлично справится с револьвером и ружьём.

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 16 января 2016 годаАлая ведьма и Соколиный глаз расследуют убийство
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