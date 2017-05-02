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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Заядлый игрок» — больше сэйю

Официальный сайт телевизионного сериала «Заядлый игрок», выходящего в летнем сезоне этого года, объявил полный состав сэйю.

Сэйю
Кирари Момобами Миюки Саващиро Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в [«Ханаан»]
Саяка Игаращи Аяка Фукухара Рин Щибуя в «Идолмастере: Девушках-золушках», Хотару Риндо в «Коде Куалидея»
Руна Ёмозуки Маю Удоно Гарм в «Гаро: Печати пламени», Эльза в «Няшных деньках»
Юмеми Юмемите Ю Серизава Тенма Ичинотани в «Жучином магистрате», Ёко Щирагами в «На самом деле я...»
Каэде Маньюда Томоказу Сугита Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
Мидари Икищима Мария Исе Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
Юрико Нищитоин Карин Нанами
Ицуки Сумераги Юки Вакаи Реона Вест в «ПриПаре», Сузу в «Двух звёздах Оммёдзи»
Юмеко Джабами Саори Хаями Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Рёта Сузуи Тацуя Токутаке
Мэри Саотоме Минами Танака Ханна Н. Фонтанстанд в «Ханаямате», Хината Окано в «Классе убийств»

Авторы
Режиссёр Юичиро Хаящи «Гаро: Печать пламени»
Сценарист Ясуко Кобаящи «Гаро: Печать пламени», «Атака на Титана»
Дизайнер персонажей – Манабу Акита «Безумные приключения ДжоДжо»
Композитор TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND «Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
Студия MAPPA

Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что такое настоящий азарт.

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Заядлый игрок (Kakegurui)
 14 апреля«Заядлый игрок» — сэйю 18 февраля«Заядлый игрок» — анонс
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