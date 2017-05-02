«Заядлый игрок» — больше сэйю

Официальный сайт телевизионного сериала «Заядлый игрок», выходящего в летнем сезоне этого года, объявил полный состав сэйю.
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Сэйю
|Кирари Момобами
|Миюки Саващиро
|Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в [«Ханаан»]
|Саяка Игаращи
|Аяка Фукухара
|Рин Щибуя в «Идолмастере: Девушках-золушках», Хотару Риндо в «Коде Куалидея»
|Руна Ёмозуки
|Маю Удоно
|Гарм в «Гаро: Печати пламени», Эльза в «Няшных деньках»
|Юмеми Юмемите
|Ю Серизава
|Тенма Ичинотани в «Жучином магистрате», Ёко Щирагами в «На самом деле я...»
|Каэде Маньюда
|Томоказу Сугита
|Гинтоки Саката в «Гинтаме», Кён в «Меланхолии Харухи Судзумии»
|Мидари Икищима
|Мария Исе
|Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
|Юрико Нищитоин
|Карин Нанами
|Ицуки Сумераги
|Юки Вакаи
|Реона Вест в «ПриПаре», Сузу в «Двух звёздах Оммёдзи»
|Юмеко Джабами
|Саори Хаями
|Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
|Рёта Сузуи
|Тацуя Токутаке
|Мэри Саотоме
|Минами Танака
|Ханна Н. Фонтанстанд в «Ханаямате», Хината Окано в «Классе убийств»
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Авторы
|Режиссёр
|Юичиро Хаящи
|«Гаро: Печать пламени»
|Сценарист
|Ясуко Кобаящи
|«Гаро: Печать пламени», «Атака на Титана»
|Дизайнер персонажей – Манабу Акита
|«Безумные приключения ДжоДжо»
|Композитор
|TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND
|«Фабрика ведьмовства», «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна»
|Студия
|MAPPA
Частная академия Хяккао — образовательное учреждение для детей привилегированных особ с довольно нестандартной школьной программой. Главная задача здешнего обучения — поддерживать и укреплять умение «читать» своего оппонента, искусство заключать сделки: ведь если вы являетесь сыновьями и дочерьми сильных мира сего, то на пьедестале вас удерживают отнюдь не энциклопедические знания или спортивные достижения. А что является лучшим способом отточить подобные навыки, как не азартные игры? Победители живут в Академии как короли, проигравших — выжимают досуха. Но лишь с появлением в заведении девушки по имени Юмеко Джабами ученикам предстоит узнать, что такое настоящий азарт.