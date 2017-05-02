«Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — третий трейлер

К касту полнометражки «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» (Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei: Hoshi o Yobu Shōjo) присоединились Дзин Яманои (Леон Кеннеди в «Обители зла: Вырождении»), Сатощи Хино (Акито Такаги в «Бакумане») и Масаки Аидзава (Энтони Рестер в «Тетради смерти»). Они озвучат американских магов Бенджамина Канопуса, Ральфа Алгола и Ральфа Харди Мирфака.

Сюжет рассказывает, как во время весенних каникул Тацуя и Миюки отправляются на семейную виллу в архипелаге Огасавара, где встречают загадочную девушку по имени Кокоа, сбежавшую с близлежащей военно-морской базы. Кокоа сообщает Тацуе своё единственное желание.