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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FOX закрыл сериал «Подача» на первом сезоне

Телеканал FOX официально подтвердил очевидное — сериал «Подача» закрыт на первом сезоне. Бейсбольный проект Дэна Фогельмана, невзирая на положительные отзывы критиков, не впечатлил телеруководство настолько, чтобы выбить себе продление.

Спортивная драма, повествующая о первой женщине-питчере в высшей бейсбольной лиге, не сумела обзавестись достаточно большой аудиторией. Включая отложенные просмотры, каждый эпизод первого сезона «Подачи» собирал у экранов в среднем 4,7 млн человек, из которых 1,4 млн приходилось на ключевую демографическую аудиторию «18–49 лет». В день премьеры с учётом повтора серии собирали по 3 млн просмотров и 0,8 млн — в демо «18–49 лет».

Слухи о неминуемом закрытии переросли в уверенность ещё две недели назад, когда проект освободил от обязанностей всех сценаристов. О закрытии творческую команду и актёрский состав уведомили вчера.

В сериале снялись Кайли Банбери, Марк-Пол Госселаар, Марк Консуэлос, Мо Макрей, Эли Лартер, Дэн Лория и другие. Создателями сериала выступили Дэн Фогельман («Галавант»), Рик Сингер («Американский папаша») и Кевин Фоллс.

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Подкасты
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