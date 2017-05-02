В сеть утёк анонс Darksiders III

Когда издательство Nordic Games приобретало у THQ права на серию Darksiders, было совершенно очевидно, что на паре HD-переизданий их работа с франчайзом не закончится. Теперь же мы можем быть уверены: да, сменивший имя издатель THQ Nordic действительно работает над Darksiders III. Разве что узнали мы это чуть раньше, чем планировалось — спасибо Amazon.

Популярный интернет-магазин слил в сеть год релиза (2018), несколько кадров и артов, а также следующие детали: