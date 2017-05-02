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В сеть утёк анонс Darksiders III

Когда издательство Nordic Games приобретало у THQ права на серию Darksiders, было совершенно очевидно, что на паре HD-переизданий их работа с франчайзом не закончится. Теперь же мы можем быть уверены: да, сменивший имя издатель THQ Nordic действительно работает над Darksiders III. Разве что узнали мы это чуть раньше, чем планировалось — спасибо Amazon.

Популярный интернет-магазин слил в сеть год релиза (2018), несколько кадров и артов, а также следующие детали:

  • Играть предстоит за Гнев — мадам с мощным хлыстом и не менее опасными заклинаниями.
  • Способности волшебницы позволяют ей принимать разные формы, дают доступ к различному вооружению и приёмам, а также помогают в преодолении препятствий.
  • Никто не сомневался, но мир игры будет открытым.
  • Главными противниками Гнев станут Семь Смертных Грехов.
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Кадры из игры Darksiders III
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Darksiders III (PC, PlayStation 4, Xbox One) Darksiders II (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360) Darksiders (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
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