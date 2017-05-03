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Конкурс по фильму «Стражи галактики 2»

4 мая стартует отечественный прокат фантастического блокбастера «Стражи галактики 2». Самое время организовать раздачу подарков, приуроченную к этому знаменательному кинособытию, поэтому Всеяредакция совместно с компанией Disney объявляет среди читателей КГ-Портала конкурс, посвящённый долгожданной премьере.

Принять участие в нём смогут те из наших читателей, кто возьмётся читать наш сайт в уникальном режиме «грутификации». Перейти в него проще простого. Для этого наводите мышку на практически любую новость нашего кинораздела — справа появится иконка с маленьким Грутом, щёлкаете на неё и попадаете в особый режим чтения новости. Рано или поздно вам попадётся секретная ссылка на конкурс, пройдя по которой, вы сможете посоревноваться за возможность выиграть один из наших призов.

Победители станут счастливыми обладателями одного из нескольких призовых наборов с символикой «Стражей галактики 2». Среди подарков — картхолдеры на iPhone, брелоки, чехлы для iPhone 6S и 7S, блокноты, кепки, наушники и рюкзаки — всего семь наборов, в каждый из которых входит три разных предмета, а вот каких именно — определит случай.

Итак, читайте новости, переходите по ссылкам и участвуйте в конкурсе.

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Розыгрыши Стражи галактики 2
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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