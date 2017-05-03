Как режиссёр Мэттью Ривз видит своего Бэтмена

Пока всё ещё режиссёр сольного «Бэтмена» Мэттью Ривз («Монстро») впервые поделился своим уникальным виденьем персонажа:

Когда я был пацанёнком, то помешался на Бэтмене. Я нахожу его крайне интересным — он супергерой, но без сверхспособностей, а обыкновенный человек. Его душа истерзана прошлым, но он пытается найти способ находиться в этом несовершенном мире и даже старается его исправить.

Удивительно, что мистер Ривз не вспомнил про благосостояние Брюса Уэйна. Был бы полный набор банальностей, даже новорожденные младенцы знают, что Бэтмен — обыкновенный человек, пережил страшную трагедию в детстве и супербогат.

Есть несколько вариантов, почему Ривз ответил настолько плоско. Среагировал на вопрос, не сильно задумываясь. Или его восприятие Тёмного рыцаря осталось на детском уровне. Ну должен же он был чем-то впечатлить студию Warner Bros., когда его принимали на работу.

Пока у «Бэтмена» нет точной даты выхода или примерного описания сюжета. Главную роль исполняет Бен Аффлек.