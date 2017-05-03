 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 158: Резервуарные псы Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Стражи галактики 2» КГ играет: The Disney Afternoon Collection Бесплатная StarCraft 1.18 Amazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон
 
6
КИНО
 
Первоисточник: www.dailynews.com Прямая ссылка на новость:

Как режиссёр Мэттью Ривз видит своего Бэтмена

Пока всё ещё режиссёр сольного «Бэтмена» Мэттью Ривз («Монстро») впервые поделился своим уникальным виденьем персонажа:

Когда я был пацанёнком, то помешался на Бэтмене. Я нахожу его крайне интересным — он супергерой, но без сверхспособностей, а обыкновенный человек. Его душа истерзана прошлым, но он пытается найти способ находиться в этом несовершенном мире и даже старается его исправить.

Удивительно, что мистер Ривз не вспомнил про благосостояние Брюса Уэйна. Был бы полный набор банальностей, даже новорожденные младенцы знают, что Бэтмен — обыкновенный человек, пережил страшную трагедию в детстве и супербогат.

Есть несколько вариантов, почему Ривз ответил настолько плоско. Среагировал на вопрос, не сильно задумываясь. Или его восприятие Тёмного рыцаря осталось на детском уровне. Ну должен же он был чем-то впечатлить студию Warner Bros., когда его принимали на работу.

Пока у «Бэтмена» нет точной даты выхода или примерного описания сюжета. Главную роль исполняет Бен Аффлек.

6 Обсудить
 18 мартаWarner Bros. и DC Films могут выпустить лишь один фильм в 2018 году 16 мартаСольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий 24 февраляСтудия Warner Bros. анонсировала фильм «Найтвинг»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Крис Террио написал новый сценарий для «Бэтмена»
 
Warner Bros. и DC Films могут выпустить лишь один фильм в 2018 году
 
Сольный «Бэтмен» не вписывается в сроки и переписывает сценарий

Тоже интересно

 
Постер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
«Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии
 
Что не так с Pixar
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 94
 
Трейлер фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 92: Прямая трансляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика