Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 224: В уши, лицо и так далее

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Содержание
|00:00:25 —
|Юра о поездке в Стокгольм
|00:05:27 —
|Трейлер «Kingsman: Золотое кольцо»
|00:07:36 —
|Обновлённое расписание кинопремьер «Диснея»
|00:10:16 —
|Минкульт не согласился с экспертизой «Матильды»
|00:17:08 —
|Уилл Смит претендует на роль старого и молодого киллера
|00:18:45 —
|Джефф Голдблюм вернётся в «Мире Юрского периода 2»
|00:19:40 —
|Трейлер «Тачек 3»
|00:20:45 —
|Общий сиквел для «Неуязвимого» и «Сплита»
|00:24:02 —
|Пролог фильма «Чужой: Завет»
|00:28:00 —
|«Война миров Z 2» с Дэвидом Финчером и Брэдом Питтом
|00:29:57 —
|Перезапуск «Хроник Нарнии»
|00:31:01 —
|Юэн Макгрегор сыграет взрослого Кристофера Робина
|00:36:11 —
|«Повелители вселенной» без Макджи
|00:37:58 —
|Акива Голдсман срежиссирует экранизацию романа «Воспламеняющая взглядом»
|00:39:13 —
|Отмена «Чужого 5» и миллиард «Форсажа 8»
|00:41:48 —
|Moscow Comic Convention 2017
|00:48:42 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:04:32 —
|Евгений о «Стражах галактики 2»
|01:11:54 —
|Юра о «Перестрелке»
|01:15:50 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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