 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 41: BioWare Новости аниме — лучшее за неделю «Код Гиасс: Возрождённый Лелуш» — трейлер Обновлённый список кинопремьер от The Walt Disney Company Рецензия и отзывы на дополнения Dark Souls III: Ashes of Ariandel и The Ringed City
 
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel

Потоковый сервис Hulu остался доволен пилотным эпизодом экранизации комикса Marvel «Беглецы» и оформил проекту полный первый сезон.

Оригинальная история Брайана К. Вона и Адриана Альфоны, к коей однажды приложил руку сам Джосс Уидон, повествует о компании из шести подростков, которые на дух не выносят друг друга, но вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу — их собственным родителям-суперзлодеям.

Будущая команда беглецов разношёрстна: гик и геймер Алекс Уайлдер (Рэнзи Фелиз), настороженная юная виканка Нико Минору (Лирике Окано), неуверенная в себе красавица Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка с пурпурными волосами Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), спортсмен, инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и бесхитростная Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

Пока нет точной информации ни о количестве серий, ни о дате выхода. Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Оба также являются исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Беглецы
 3 февраляГрегг Салкин и Вирджиния Гарднер среди прочих записались в основной каст «Беглецов» от Marvel 17 августа 2016 годаMarvel и Hulu превратят комикс Runaways в сериал 21 апреляСкотт Дерриксон снимет пилот экранизации комикса «Локки и ключ» от Hulu 3 маяHulu продлил антиутопию «Рассказ служанки» на второй сезон 12 апреляHulu продлил сериал «Путь» на третий сезон 31 мартаБритт Лоуэр присоединилась к Джошу Хатчерсону в «Человеке будущего» от Hulu
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Грегг Салкин и Вирджиния Гарднер среди прочих записались в основной каст «Беглецов» от Marvel
 
Marvel и Hulu превратят комикс Runaways в сериал
 
«Под куполом» обзавёлся сценаристом

Тоже интересно

 
Кино «Трансформеры: Последний рыцарь» — телеролик с Суперкубка
 
Кино «Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов
 
Телеовощи. Выпуск 54
 
Кино Новости русского кино за 1–16 октября: Российские кинокомиксы, Александр Солженицын и Вадим Перельман
 
Кино Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 222: Вся правда о Вине Дизеле
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика