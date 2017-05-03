Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel

Потоковый сервис Hulu остался доволен пилотным эпизодом экранизации комикса Marvel «Беглецы» и оформил проекту полный первый сезон.

Оригинальная история Брайана К. Вона и Адриана Альфоны, к коей однажды приложил руку сам Джосс Уидон, повествует о компании из шести подростков, которые на дух не выносят друг друга, но вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу — их собственным родителям-суперзлодеям.

Будущая команда беглецов разношёрстна: гик и геймер Алекс Уайлдер (Рэнзи Фелиз), настороженная юная виканка Нико Минору (Лирике Окано), неуверенная в себе красавица Каролина Дин (Вирджиния Гарднер), бунтарка с пурпурными волосами Гертруда Йоркс (Ариэла Барер), спортсмен, инженер и ловелас Чейз Стейн (Грегг Салкин) и бесхитростная Молли Эрнандес (Аллегра Акоста).

Пока нет точной информации ни о количестве серий, ни о дате выхода. Адаптацией первоисточника занимаются авторы «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Оба также являются исполнительными продюсерами проекта наряду с главой Marvel TV Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производственный процесс курируют Marvel Television и ABC Signature Studios.