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Три дебила играют в Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Участники подкаста «Лазер-шоу „Три дебила“» наконец-то снова соберутся вместе, чтобы поиграть в актуальную новинку — Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Поскольку мультиплеера в этой игре не предусмотрено, мы просто соберёмся на квартире у Кузьмина и устроим прямую трансляцию — разумеется, с видео, потому что ну куда без наших рож? Играть будет Евгений, так что есть шанс, что выглядеть это будет не очень позорно.

Шоу начнётся в 22:15, так что освобождайте свой график и готовьтесь смотреть приключения Всеяредакции в мире «Стражей галактики»! Стримить мы будем традиционно на YouTube, поэтому задавать нам всякие вопросы тоже лучше именно там.

А ещё нас можно поддерживать рублём в прямом эфире, отпуская бесконечные шуточки про уровень мастерства, и на «Патреоне».

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Лазер-шоу «Три дебила» Guardians of the Galaxy (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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