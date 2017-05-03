У Project 7 от Remedy появился издатель

В прошлом году мы узнали, что не самые лучшие продажи Quantum Break и уход из-под крыла Microsoft не только не подкосили Remedy, но и побудили студию к расширению: увеличившаяся в размерах команда принялась за два проекта разом. Чуть позже мы выяснили, что одним из них будет синглплеерный режим для корейского условно-бесплатного шутера CrossFire 2.

Потом появились известия об их седьмой крупной игре, которую сейчас так и называют — Project 7. Говорилось, что Remedy отказалась от линейной игры с упором на повествование и решила попробовать себя в создании кооперативных песочниц. Мы, соответственно, загрустили.

Но теперь у Project 7 появился издатель — 505 Games. И вместе с этим объявлением Project 7 начали описывать, как «Кинематографичный экшен от третьего лица, действие которого развернётся в созданной Remedy вселенной». Конечно, следом анонс упоминает «Структуру геймплея, предполагающую продолжительную игру», но рядом с этой фразой идут обещания «Интригующей истории» и «Самых глубоких игровых механик в жизни студии». Это, конечно, ничего не гарантирует — общим словам в пресс-релизах верить опасно. Но как минимум чувствуется, что разработчики с издателем понимают, за что публика любит Remedy, и давить они стараются именно на это.

Project 7 создаётся на движке Northlight, лежавшем в основе их прошлой работы, Quantum Break, но теперь его сделали мультиплатформенным, а сама игра выйдет не только на Xbox One и PC, но и на PS4. И теперь у нас чуть больше шансов, что она всё-таки будет именно тем, чего мы хотим от студии Сэма Лэйка.