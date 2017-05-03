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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Syfy покажет триллер «Призрачные войны» от автора «Ван Хельсинга»

Кабельный канал Syfy приобрёл права на показ 13-серийной драмы «Призрачные войны» от продюсерской компании Nomadic Pictures и шоураннера Саймона Барри («Ван Хельсинг»).

События мистического триллера разворачиваются в захолустном городке на Аляске, наводнённом сверхъестественными силами. Главный герой — местный пария Роман Мерсер, вынужденный перебороть предубеждения горожан и справиться с собственными демонами — только так он сможет взять под контроль давно подавляемые сверхспособности и спасти жителей от нашествия призраков.

В сериале снимаются Винсент Д’Онофрио («Изумрудный город»), Эван Джогиа («Тутанхамон»), Ким Коутс («Сыны анархии»), Кристин Леман, Мит Лоуф и другие.

Первый эпизод режиссирует Дэвид Фон Анкен («Ад на колёсах»), остальные эпизоды наряду с Барри снимают Лисли Хоуп, Майкл Нанкин («Чёрные паруса»), Джейон Пристли и другие. Съёмки сериала уже начались и проходят в Ванкувере. В США сериал будет транслировать канал Syfy, а на остальных территориях — потоковый сервис Netflix. Премьера запланирована на вторую половину этого года.

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Подкасты
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