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The Bard's Tale IV — геймплей с комментариями

Изрядную часть представленного ниже ролика вы уже видели. Но если в прошлый раз нам презентовали чистый геймплей The Bard's Tale IV, то теперь видео сопровождается авторскими комментариями и пояснениями.

Как и первые три части (и в отличие от комедийного перезапуска 2004 года), The Bard’s Tale IV — серьёзная пошаговая ролевая игра, в которой команда из нескольких приключенцев, одним из которых станет обозначенный в названии бард, будет исследовать разнообразные подземелья, решать физические головоломки и начищать морды фэнтезийным монстрам. По умолчанию перемещение в BT4 будет осуществляться по клеточкам, но при желании игроки смогут включить в настройках свободные побегушки.

А ещё это предпоследняя игра, которую студия inXile Entertainment (Wasteland 2 и Torment: Tides of Numenera) выпустит перед уходом в отставку её основателя Брайана Фарго. последней будет Wasteland 3.

 
 
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Видео The Bard's Tale IV (PC)
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