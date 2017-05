Call of Duty много не бывает

Сразу три части серии Call of Duty попали в новостные ленты за последнее время. Но мы не маньяки и не будем рассказывать о каждой из новостей отдельно, тем более что две из них относятся к числу пусть практически наверняка правдивых, но всё-таки не подтверждённых слухов, а вторая толком не содержит новой информации.

Во-первых, есть основания полагать, что Call of Duty: Modern Warfare Remastered скоро начнут продавать отдельно от Call of Duty: Infinite Warfare. Конкретно это должно произойти 20 июня в случае с версией для PS4 и 20 июля — на Xbox One (PC-версия, думается, будет выпущена одновременно с последней, просто её не было на сайте сервиса GameFly, с которого произошёл слив).

Во-вторых, в скором времени Call of Duty: Black Ops III должна получить ретро-дополнение к зомби-режиму, которое будет содержать ремастеры восьми зомби-карт из прошлых игр от Treyarch (Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II).

В-третьих, создатели Call of Duty: WWII обнародовали дневник разработчиков.