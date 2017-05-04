 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
 
Hulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel Новости аниме — лучшее за неделю ZX Spectrum Next вышел на Kickstarter — встречайте новый «Спектрум»! Sony Pictures TV экранизирует «Колесо времени» Роберта Джордана Amazon оформил сериалу «Патриот» второй сезон
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Call of Duty много не бывает

Сразу три части серии Call of Duty попали в новостные ленты за последнее время. Но мы не маньяки и не будем рассказывать о каждой из новостей отдельно, тем более что две из них относятся к числу пусть практически наверняка правдивых, но всё-таки не подтверждённых слухов, а вторая толком не содержит новой информации.

Во-первых, есть основания полагать, что Call of Duty: Modern Warfare Remastered скоро начнут продавать отдельно от Call of Duty: Infinite Warfare. Конкретно это должно произойти 20 июня в случае с версией для PS4 и 20 июля — на Xbox One (PC-версия, думается, будет выпущена одновременно с последней, просто её не было на сайте сервиса GameFly, с которого произошёл слив).

Во-вторых, в скором времени Call of Duty: Black Ops III должна получить ретро-дополнение к зомби-режиму, которое будет содержать ремастеры восьми зомби-карт из прошлых игр от Treyarch (Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops II).

В-третьих, создатели Call of Duty: WWII обнародовали дневник разработчиков.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One) Call of Duty: Black Ops III (PlayStation 4, Xbox One, PC) Call of Duty: Modern Warfare Remastered (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Список игр, заточенных под PS4 Pro на старте
 
Официальный анонс Call of Duty: Infinite Warfare
 
Новые игры ноября 2016

Тоже интересно

 
Кино Антитоп: Самые ненужные продолжения, приквелы и другие вещи, которых лучше бы не было
 
Кино Тупотоп: Неудержимые русские
 
Кино Значение имён основных персонажей «Звёздных войн: Пробуждения силы»
 
Аниме ЕВА-144: КГ ушло налево
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 170: Акула с хорошим вкусом
 
Кино «Бэтмен против Супермена»: «Честный тизер» с русскими субтитрами
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика