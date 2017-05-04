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Valve покинул ещё один сценарист

Чет Фалисек, один из сценаристов эпизодов Half-Life 2, а также дилогий Portal и Left 4 Dead, покинул Valve. И никого это, думается, не удивило: в студии было три главных сценариста и два из них уже уволились ранее. Так что если вы ещё надеялись, что у перечисленных выше серий всё-таки появится достойное продолжение с цифрой «3» на конце, то эту надежду самое время закопать куда-нибудь поглубже.

То, что Чет Фалисек задержался в Valve дольше своих товарищей, могло объяснить его увлечение VR-технологиями. Но и VR-играми Valve, думается, так и не собралась заняться, предпочитая более прибыльные сетевые проекты и поддержку Steam.

Ну, ничего не поделать. Быть может, когда-нибудь Чет Фалисек ещё соберётся вместе с Эриком Уолпоу и Марком Лэйдлоу, чтобы создать произведение уровня Portal. Просто случится это где-нибудь не в стенах Valve.

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