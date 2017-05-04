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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Брайан де Пальма снимет новый триллер с сериальными актёрами

Режиссёр Брайан де Пальма («Неприкасаемые», «Миссия невыполнима») собирается снять триллер Domino (название наверняка сменят, потому что одноимённый фильм Тони Скотта).

Сценарий написал Петтер Скавлан («Кон-Тики»), главные роли исполнят Николай Костер-Вальдау и Кристина Хендрикс.

Джейме Ланнистер изобразит офицера полиции из Копенгагена, который хочет отсыпать пачку правосудия некому Имрану за убийство своего напарника. Протагонист в компании ещё одного копа и любовницы (Наша миссис Рейнольдс) покойного коллеги пытается выследить Имрана. Но дело быстро превращается в игру в кошки-мышки и каким-то образом вовлекает опасного агента ЦРУ. Также расследование заставит прокатиться по Европе: от Скандинавии до Испании.

Последний раз, когда де Пальма брался за режиссуру, на двое стоял 2012 год, тогда он снял триллер «Страсть».

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