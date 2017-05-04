Промо-арт фильма «Аквамен»

Начались съёмки фильма «Аквамен» режиссёра Джеймса Вана. По такому важному случаю студия Warner Bros. выпустила картинку с логотипом. И ещё напомнили, что главные роли достались Джейсону Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллему Дефо, Темуэре Моррисону, Дольфу Лундгрену, Патрику Уилсону и Николь Кидман.

Пару дней назад исполнитель титульной роли описал своего персонажа:

Он — аутсайдер и полукровка. Его никогда не принимали за своего на суше и в Атлантиде. Зато он представляет собой всё лучшее двух миров. Ещё это история взросления молодого человека в настоящего мужчину и короля.

Из «Аквамена» обещают сделать увлекательную приключенческую ленту в духе «Романа с камнем». Премьера намечена на 21 декабря 2018 года.