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«Добро пожаловать в бальный зал» — третий трейлер

К касту сериала «Добро пожаловать в бальный зал» (Ballroom e Yōkoso) присоединились Кентаро Томита и Сумире Морохощи (Нина Дранго в «Ярости Бахамута: Девстенной душе»). Они озвучат брата и сестру и одновременно партнёров по танцам Гадзю Акаги и Мако Акаги.

Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир — мир спортивных бальных танцев.

 
 
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Видео Добро пожаловать в бальный зал (Ballroom e Yōkoso)
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