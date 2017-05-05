Канал HBO разрабатывает четыре продолжения «Игры престолов»

Канал HBO не оставит «Игру престолов» в покое, даже после окончания восьмого сезона в следующем году. Там же не законченные идиоты сидят, ведь именно для таких случаев боженька и придумал спин-оффы.

Сейчас в разработку запускают аж сразу четыре проекта. Четыре (можно было написать «Карл», но это — другой канал)! Вероятно, далеко не все доживут даже до пилотной серии, а расчёт идёт на то, что хотя бы одна идея окажется рабочей. Хотя, может быть, HBO хочет показывать четыре сериала в неделю во вселенной «Игры престолов», как сейчас CW делает с экранизациями комиксов DC.

Итак, четыре команды:

Разумеется, Мартин только консультирует и не планирует браться за писанину, если он начнёт писать сценарии для новых сериалов, то его пришибёт собственный книжный издатель. Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс станут исполнительными продюсерами. HBO обещает не ограничивать сценаристов по времени, а после кропотливо изучить полученный материал.

Можно сколько угодно спекулировать на темы будут ли это приквелы или сиквелы и какие персонажи заслуживают отдельного шоу.

Предпоследний сезон выходит 16 июля 2017 года, его хватит только на семь эпизодов.