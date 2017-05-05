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КИНО
 
Первоисточник: pravo.ru Прямая ссылка на новость:

Судебные приключения Фонда Кино и борьба за возвращение денег

Фонд Кино дал — Фонд Кино попросил вернуть. В судебном порядке.

Меркантильные люди из Фонда поддержки отечественного кино с помощью судебных властей навострились вытягивать вложенные в производство фильмов деньги, причём делают это по меньшей мере два года. В большинстве случаев процесс напоминает избиение убогих — несложно догадаться, что проблемы с выплатой возвратных средств возникают у проектов, провалившихся в прокате.

Яркий пример — фантастический боевик «Ночные стражи», который стоил 230 млн рублей, а собрал 23 млн. Итог: судья взыскал с кинокомпании «Спутник» чуть более 20 миллионов рублей.

С начала года уже подано семь исков в адрес самых разных студий. Среди ответчиков есть даже «Главкино» — с одной из крупнейших кинотелевизионных компаний России хотят получить 189 тысяч рублей.

Существуют финансовые претензии к более мелким игрокам кинобизнеса: «Киномаг+», «Задорин Групп Интертеймент» и «25-й этаж» (кто все эти люди?). Если у вас много свободного времени, то можете ознакомиться с полным списком исков от Фонда Кино cами.

Enjoy Movies Всевышний пока миловал.

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