Студия Hangar 13 и издательство 2K обнародовали детали второго крупного DLC к игре Mafia III — Stones Unturned. И дату выхода. И ролик с отдельными геймплейными фрагментами.

Когда авторы только анонсировали содержимое сезонного пропуска, мы пришли к выводу, что Stones Unturned станет приквелом, посвящённым вьетнамским приключениям Линкольна и Донована. Ну, реальность оказалась несколько иной: вместо этого в Новый Бордо прибывает знакомый Донована из тех времён — солдат умелый и патриотичный, но свихнувшийся даже похлеще главных героев. Ситуация вынуждает Донована оставить безопасное убежище и присоединиться к Линкольну на миссиях, а через какое-то время сюжет DLC утаскивает пару бывших вояк на небольшой остров, где им доведётся вновь почувствовать себя словно во Вьетнаме.

Дополнение добавит в игру не только новый остров, но и тяжёлое вооружение типа ракетниц и установленных на авто пулемётов.

Дата выхода DLC Mafia III: Stones Unturned — 30 мая. После этого фанатам Mafia III, если такие вообще существуют, останется дождаться лишь одного дополнения - намеченного на июль и посвящённого культистам Sign of the Times.