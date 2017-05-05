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DLC Mafia III: Stones Unturned — дата выхода и детали

Студия Hangar 13 и издательство 2K обнародовали детали второго крупного DLC к игре Mafia IIIStones Unturned. И дату выхода. И ролик с отдельными геймплейными фрагментами.

Когда авторы только анонсировали содержимое сезонного пропуска, мы пришли к выводу, что Stones Unturned станет приквелом, посвящённым вьетнамским приключениям Линкольна и Донована. Ну, реальность оказалась несколько иной: вместо этого в Новый Бордо прибывает знакомый Донована из тех времён — солдат умелый и патриотичный, но свихнувшийся даже похлеще главных героев. Ситуация вынуждает Донована оставить безопасное убежище и присоединиться к Линкольну на миссиях, а через какое-то время сюжет DLC утаскивает пару бывших вояк на небольшой остров, где им доведётся вновь почувствовать себя словно во Вьетнаме.

Дополнение добавит в игру не только новый остров, но и тяжёлое вооружение типа ракетниц и установленных на авто пулемётов.

Дата выхода DLC Mafia III: Stones Unturned — 30 мая. После этого фанатам Mafia III, если такие вообще существуют, останется дождаться лишь одного дополнения - намеченного на июль и посвящённого культистам Sign of the Times.

 
 
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Видео Mafia III (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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