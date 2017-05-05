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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

NBC закрыл «Изумрудный город» после первого сезона

Одно из самых очевидных решений этого телесезона получило официальное подтверждение — телеканал NBC закрыл сериал «Изумрудный город» на первом сезоне. Второй наверняка стал бы лишним для истории, которая не нашла достойного отклика ни у профессиональных рецензентов, ни у зрительской публики.

Как водится, наиболее убедительными доводами в пользу закрытия стали рейтинговые показатели проекта — тут первому сезону «Изумрудного города» похвастаться нечем. Каждый новый эпизод с учётом повтора в тот же вечер собирал у телеэкранов около 3 млн зрителей при 0,7 млн — в ключевой возрастной категории «18–49 лет». Одного этого более чем достаточно, чтобы отказать сериалу «Изумрудный город» во втором сезоне.

Десятисерийное тёмное фэнтези по мотивам знаменитой серии книг классика детской литературы Лаймена Фрэнка Баума повествует о взрослой Дороти Гейл (Адриа Архона), которая в сопровождении полицейского пса Тото попадает во владения Волшебника страны Оз, которого сыграл Винсент Д’Онофрио. Сказочный мир с его коварными правителями и магами, борьбой за власть, кровожадными убийцами и мрачными пророчествами оказывается не менее суровым, чем реальный.

Срежиссировал сериал Тарсем Сингх («Клетка», «Запределье») по сценарию написал Дэвида Шульнера («Короли»). Производство курировала Universal TV.

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