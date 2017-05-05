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Ready or Not — анонс нового тактического шутера

В наши дни серьёзные тактические шутеры в духе серии SWAT – не самый частый гость. Даже бум краудфандинга и инди жанру помог заметно слабее, чем многим другим сотоварищам из былых ушедших времён. Но это не значит, что подобных игр совсем уж не делают. Так, вчера совершенно не известная нам студия VOID Interactive анонсировала свой дебютный проект – Ready or Not. И пока вся информация, которую они обнародовали, от первого трейлера и до списка уже реализованных фич, настраивает на положительный лад.

Действие Ready or Not перенесёт игроков в Америку не слишком далёкого будущего. Разница между богатыми и бедными слоями населения стала настолько велика, что страна рухнула в пучину хаоса. А разбираться с ним придётся элитным отрядам SWAT.

В этом тактическом шутере с видом от первого лица будет как одиночная игра с управлением ботами, и кооператив на 8 человек, и командные PvP-режимы.

Каждая миссия, как и полагается в представителях жанра, будет начинаться с этапа планирования: изучения карты, подбора обмундирования, определения точки старта и т.д.

Специальная система наклонов позволяет игроку выглядывать из укрытий под разными углами и с разных сторон. Ну или можно включить более привычные по PC-шутерам наклоны влево-вправо.

Скорость передвижения персонажа плавно регулируется с помощью колеса мыши.

Реалистичный инвентарь сделан так, чтобы все предметы в арсенале игрока были чётко распределены по модельке персонажа. Обоймы лежат в своих карманах, дополнительное оружие висит там, где ему полагается, и так далее. Никаких бездонных мешков.

Реалистичная (и кровавая) система повреждений делает попадания как заметными, так и действенными. Броня защищает только ту часть бойца, которую она закрывает, попадание в ногу замедляет передвижение, а выстрел в руку мешает прицеливанию, ну и так далее.

Среди богатого арсенала найдётся место и средствам нелетального устранения противников. На случай, если кому-то надоест взрывать головы террористов из дробовиков.

О платформах и дате выхода Ready or Not пока ничего не известно, но мы постараемся следить за развитием событий.

 
 
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