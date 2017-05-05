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Коротко об аниме: Богини и ведьмы

  • В летнем сезоне стартуют: второй сезон сериала «Новая игра» (New Game!) (сэйю и авторский состав вернутся; сериал «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap); девятый сезон сериала «Теннис» (Teekyū); загадочный сериал под названием 18if, ранее известный как «Аниме 18», про что он будет — до сих пор неизвестно.

  • Франчайз «Коллеги по студсовету» (Seitokai Yakuindomo) пополнится полнометражкой, которая стартует в японском прокате 21 июля. Сэйю возвращаются из предыдущих телесезонов и OVA, как и авторский коллектив. Также в комплекте с ограниченным изданием 15 тома манги, выходящего 15 сентября, будет поставляться DVD с новым OVA-эпизодом.

  • 24 июля выходит двенадцатый том ранобе «Благослови этот чудесный мир» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!), а вместе с ним — BD с OVA-эпизодом.

  • Сериал «Морская школа» (Haifuri) получит OVA-продолжение: сразу два эпизода поступят в продажу на BD и DVD 24 мая.

  • К касту полнометражки «Блейм!» (BLAME!) присоединилась Саори Хаями (Саки в «Восточном Эдеме»), которая озвучит персонажа по имени Санакан, часть защитной системы, уничтожающей человечество.

  • «Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь! 3» (Binan Kōkō Chikyū Bōei-bu Love! Love! Love!) будут в формате OVA, которую, правда, начнут показывать в японских кинотеатрах 26 августа. Все сэйю на своих местах.

  • Ограниченное издание 21-го тома манги «Терраформарс» (Terra Formars), выходящее 19 мая, будет поставляться вместе с OVA-эпизодом на DVD. В основу сюжета эпизода ляжет сюжетный цикл «Арка Земли».

  • Выходящее 26 мая DVD-издание сериала «Чируран пополам» (Chiruran Nibun no Ichi) будет содержать не появлявшийся в эфире эпизод.

  • К касту сериала «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu) присоединились Тасуку Хатанака (Ущио в «Ущио и Торе»), Такума Нагацука (Лакус Вельт в «Серафе конца») и Сацуми Мацуда (Юнаэль в «Проекте воспитания девочек-волшебниц»), которые озвучат персонажей по имени Дайске Иноуэ, Акира Сонохара и Дзинко Сасадзима.

  • К касту сериала «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast) примкнули Дзюничи Сувабе (Арчер в «Судьбе: Ночи схватки») и Чива Сайто (Сендзёгахара в «Легендах о монстрах»), которые озвучат загадочного юношу Сайтайсая и загадочную девочку Таручи.

  • 26 июля в продажу поступит дополнительный диск сериала «Рукопожатники» (Hand Shakers), содержащий не демонстрировавшийся по телевидению тринадцатый эпизод-приквел.

  • Тоже тринадцатый и тоже не выходивший в эфир эпизод сериала «Отважные ведьмы» (Brave Witches) покажут в японских кинотеатрах 13 мая, а в продажу он поступит в комплекте с седьмым томом BD/DVD-издания сериала 25 августа.

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Новая игра 2 (New Game! 2) В ловушке лжи (NTR: Netsuzou Trap) Теннис 9 (Teekyū) 18if Морская школа (Haifuri) Блейм! (Blame!) Красавчики из школьного клуба защиты Земли: Любовь! 3 (Binan Kōkō Chikyū Bōei-bu Love! Love! Love!) Коллеги по студсовету в кино (Gekijōban Seitokai Yakuindomo) Благослови этот чудесный мир! 2 (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2) 7 — верно, 3 — неверно (Nana Maru San Batsu) Саюки: Взрывная перезарядка (Saiyuki Reload Blast) Чируран пополам (Chiruran Nibun no Ichi) Рукопожатники (Hand Shakers) Отважные ведьмы (Brave Witches)
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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