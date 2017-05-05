Коротко об аниме: Богини и ведьмы

В летнем сезоне стартуют: второй сезон сериала «Новая игра» (New Game!) (сэйю и авторский состав вернутся; сериал «В ловушке лжи» (NTR: Netsuzou Trap); девятый сезон сериала «Теннис» (Teekyū); загадочный сериал под названием 18if, ранее известный как «Аниме 18», про что он будет — до сих пор неизвестно.

Франчайз «Коллеги по студсовету» (Seitokai Yakuindomo) пополнится полнометражкой, которая стартует в японском прокате 21 июля. Сэйю возвращаются из предыдущих телесезонов и OVA, как и авторский коллектив. Также в комплекте с ограниченным изданием 15 тома манги, выходящего 15 сентября, будет поставляться DVD с новым OVA-эпизодом.

24 июля выходит двенадцатый том ранобе «Благослови этот чудесный мир» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!), а вместе с ним — BD с OVA-эпизодом.

Сериал «Морская школа» (Haifuri) получит OVA-продолжение: сразу два эпизода поступят в продажу на BD и DVD 24 мая.

К касту полнометражки «Блейм!» (BLAME!) присоединилась Саори Хаями (Саки в «Восточном Эдеме»), которая озвучит персонажа по имени Санакан, часть защитной системы, уничтожающей человечество.