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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Вперёд, девочка-волшебница Куруми»

Японский стриминг-сервис Abema TV объявил о производстве комедийного ONA-сериала «Вперёд, девочка-волшебница Куруми» (Seizei Gambare Mahō Shōjo Kurumi), намеченного на летний сезон этого года.

Куруми Азучимомояма — обычная 14-летняя девочка из средней школы Эгаогаока. Однажды перед ней появляется ангел по имени Девилун, похожий на тасманского дьявола, даёт ей силы превращаться в прекрасную воинственную-девочку-волшебницу-ангела-динозавра Приму Ангела и сообщает, что силы Куруми необходимы для борьбы со злокозненной организацией «Киты Тьмы». Недолго думая, Куруми начинает истребление членов «Китов Тьмы» окровавленным оружием, покуда три главных героя, одноклассники Куруми, просто наблюдают за всем этим, особо ничего не делая.

Авторы
Режиссёр Кенсуке Мацумото «Приключения Понкоцу», «Суперкороткие комиксы»
Дизайнер персонажей Ватару Уекуса
Студия Pie in the sky

Сэйю
Киёщи Сузуки Ю Хаящи Рюнноске Танака в «Волейболе», Мичизо Тачихара в «Бродячих псах литературы»
Исаму Такахащи Ватару Хатано Гаджил в «Фэйри Тэйл», Такуми Кибакава в «Валврейве Освободителе»
Щигеру Сато Такума Теращима Сабуро Тогуса в «Дюрараре», Щирое в «Логе Горизонта»
Куруми Азучимомояма/Прима Ангел Юрика Кубо Ханаё Коизуми в «Любовь вживую! Проект "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно? »
Огромное тёмное благодатное божество Секи Футощи
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Вперёд, девочка-волшебница Куруми (Seizei Gambare Mahō Shōjo Kurumi)
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