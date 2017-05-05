Анонс аниме «Вперёд, девочка-волшебница Куруми»

Японский стриминг-сервис Abema TV объявил о производстве комедийного ONA-сериала «Вперёд, девочка-волшебница Куруми» (Seizei Gambare Mahō Shōjo Kurumi), намеченного на летний сезон этого года.

Куруми Азучимомояма — обычная 14-летняя девочка из средней школы Эгаогаока. Однажды перед ней появляется ангел по имени Девилун, похожий на тасманского дьявола, даёт ей силы превращаться в прекрасную воинственную-девочку-волшебницу-ангела-динозавра Приму Ангела и сообщает, что силы Куруми необходимы для борьбы со злокозненной организацией «Киты Тьмы». Недолго думая, Куруми начинает истребление членов «Китов Тьмы» окровавленным оружием, покуда три главных героя, одноклассники Куруми, просто наблюдают за всем этим, особо ничего не делая.