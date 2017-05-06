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Режиссёр Мэттью Вон готов снимать Kingsman 3
Постеры фильма «Kingsman: Секретная служба»

Когда-то опасавшийся сиквелов режиссёр Мэттью Вон («Звёздная пыль», «Пипец», Kingsman) пошёл в разнос. Заканчивая работу над фильмом «Kingsman: Золотое кольцо», он уже всерьёз подумывает над триквелом шпионского экшен-франчайза:

Удивительное совпадение, когда мы писали сценарий Kingsman 2, то уже думали про Kingsman 3, что довольно странно. У нас есть грандиозная идея для третьего фильма. Вторая часть становится своеобразным мостом и если всё пройдёт гладко, то снимем ещё одно продолжение.

Я был против сиквелов по банальной причине — большинство из них не улучшает зрительский опыт. Да, часто они больше и громче, но не лучше оригинала. На самом деле я не планировал сиквел, просто однажды проснулся, а в голове была осмысленная история.

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была ещё создана американская разведка Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом...

«Kingsman: Золотое кольцо» выходит 28 сентября 2017 года.

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