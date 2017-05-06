Промо-арт фильма «Рэмпейдж»

Дуэйн «Скалли» Джонсон отпраздновал на съёмочной площадке экранизации видеоигры «Рэмпейдж» своё 45-летие. И получил торт, но не простой торт, а с комедийным элементом: горилла альбинос держит маленького Джонсона. И если вам это не кажется смешным, то вам ампутировали чувство юмора в детстве.

Мы бы, конечно, могли вам соврать и сказать, что горилла повторяет дизайн животного из фильма, но ничего подобного. Изображение — первая картинка, которую выдаёт Google при запросе «albino gorilla».

Хотя в «Рэмпейдже» действительно будет горилла-альбинос по имени Джордж. И у него — своя драматическая линия: сперва он будет лучшим другом протагониста, а потом злые генетики вкатят ему мутагенов и Джордж превратится в одержимого яростью гигатского монстра. Дуэйн, разумеется, будет спасать своего другана. Ну а что поделать? Сейчас такие времена, нельзя просто отмудохать огромную гориллу.

Режиссирует кино Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас»). Главные роли исполняют Малин Акерман, Наоми Харрис, Джо Манганьелло, Марли Шелтон, Пи Джей Бирн, Мэтт Джералд и Брин Хилл.

Студия New Line планирует выпустить кино 20 апреля 2018 года.