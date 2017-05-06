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Первоисточник: steamcommunity.com Прямая ссылка на новость:

Новые правила работы подарков в Steam

Valve изменила принципы, по которым будут работать подарки игр в Steam. Как объясняют авторы, «Система содержала множество конфликтующих механизмов», а изменения должны сделать функционал намного удобнее. Дескать, теперь вы сможете уже на стадии покупки подарка указать не только то, кому он предназначается, но и дату, когда игра будет отправлена получателю. А если к тому моменту нужда в подарке отпадёт и получатель откажется его принять, то деньги за покупку просто вернутся отправителю. Что до пересылки игр между странами с радикально различающимися ценниками, то в таких случаях вы просто не сможете приобрести игру в подарок — вас остановят заблаговременно и не дадут потратить деньги впустую.

Звучит мило, но Valve предсказуемо умалчивает о множестве недостатков новой системы. Теперь нельзя накупить десяток копий любимой игры во время распродажи, сложить их у себя в инвентаре и дарить знакомым по мере появления необходимости (или новых знакомых, собственно). Нет, теперь надо быть Бэт-Вангой, способным планировать все свои подарки наперёд. Не повезло и сайтам, где добытые во время скидок копии разыгрывались среди посетителей — теперь разыгрывать можно только коды.

А ещё отныне нельзя посылать подарки в Steam никому, кроме своих друзей — вариант с отправкой игр по почте почему-то не вписался в планы по увеличению удобства системы... впору подумать, что новые правила введены не ради пользователей, а в рамках борьбы с серым рынком по перепродаже подарков, но кто мы такие, чтобы подозревать Valve в заботе о своём кошельке и кошельках издателей-партнёров, а не конечных пользователей?..

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