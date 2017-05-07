Новости кино — лучшее за неделю

- «Тёмная башня» — трейлер — будут и другие экранизации Стивена Кинга, кроме этой.
- «Терминатор 2: Судный день» — трейлер — новое измерение Судного дня в 2017 году.
- Ридли Скотт похоронил «Чужого 5» — Нил Бломкамп может расслабиться, его услуги больше не требуются.
- «Дюнкерк» — второй трейлер — Первая нолановская война.
- Сценарист «Аватаров» придумает сюжет экранизации игры Gears of War — шестерни войны начинают медленно вращаться.
- Пол Макгиган может стать режиссёром «Бонда 25» — Джеймс Бонд взболтанный режиссёром Шерлока.
- «Убийство в „Восточном экспрессе“» — кадры — первый взгляд на нового Эркюля Пуаро.
- Как режиссёр Мэтт Ривз видит своего Бэтмена —
- «Аквамен» — промо-арт — подводные съёмки начались.
- Судебные приключения Фонда кино и борьба за возвращение денег — потраченные государственные деньги придётся вернуть.