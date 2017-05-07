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Прототип Nintendo Play Station вернули к жизни

На наших глазах свершилась история — известный мастер на все руки Бенджамин Хекендорн (мужик обожает делать портативные версии известных консолей и компьютеров — от Xbox One до ZX Spectrum) с третьего захода довёл-таки до полностью рабочего состояния прототип Nintendo Play Station (написание именно такое, раздельное). Теперь это устройство, долгое время считавшееся утерянным для публики и обнаруженное лишь в 2016 году, может запускать игры не только с картриджей, но и с дисков.

Конечно, полноценных CD-релизов для Play Station нет в природе, ведь эта консоль, призванная улучшить функциональность SNES, была в своё время отвергнута Nintendo в пользу провальной CD-i. Что, как известно, привело к появлению всем нам известной Sony PlayStation, изрядно потеснившей консоли Nintendo на рынке видеоигр.

Но можно биться об заклад, что всевозможные умельцы быстро наделают для Play Station разных игрушек, пусть даже запустить их можно будет ровно на одной приставке в мире (ну и на эмуляторах, конечно).

Чтобы полностью погрузиться в процесс восстановления Nintendo Play Station, можно посмотреть сначала первую часть, потом вторую часть, затем пару апдейтов (раз и два) и, наконец, финал истории:

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